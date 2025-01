Tper assume 15 macchinisti per i treni

Aperta in Emilia-Romagna la ricerca per 15 nuovi macchinisti da schierare sui treni regionali. L’azienda che gestisce il servizio ferroviario regionale, Trenitalia-Tper, ha aperto la selezione per le sedi di Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Rimini e Sermide (Mantova). Per partecipare c’è tempo fino alla mezzanotte del prossimo 31 gennaio. Fra i requisiti richiesti un’età compresa fra 18 e 29 anni, un diploma di scuola secondaria quinquennale e la residenza certificata in Emilia Romagna o a Mantova e provincia da almeno sei mesi. Nel 2024 Trenitalia-Tper ha assunto 163 persone, con un’età media di 27 anni. In tutto dal 1° gennaio 2020, data di nascita della società, sono state 533 le assunzioni, di cui 388 per turn over e 145 per incremento dell’organico. Oggi sono oltre 1.550 le persone che lavorano in Trenitalia-Tper, con un’età media di 40 anni. Sono però solo 12 le donne che svolgono la professione del macchinista in Trenitalia-Tper, appena il 2,4% del totale. Per questo l’azienda ha avviato un progetto per avvicinare le ragazze al mestiere, chiamato ‘MiE - Macchinista in evoluzione’, che prevede il coinvolgimento anche di istituzioni, scuole e organizzazioni sindacali. Gli aspiranti macchinisti in possesso dei requisiti richiesti da Trenitalia-Tper saranno chiamati a una valutazione online attraverso un test psico-attitudinale e di logica. I primi 100 che risulteranno idonei saranno invitati al ‘Recruiting Day’ dell’azienda in programma il 25 marzo a Bologna nel palazzo della Regione. Il percorso formativo include anche una parte di ‘onboarding’, per fornire ai nuovi macchinisti "non solo le competenze specifiche e trasversali per ricoprire il proprio ruolo, ma anche informazioni sull’azienda e sui progetti strategici per un inserimento più efficace".