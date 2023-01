Tper: "Disponibili a un confronto"

Non si ferma la protesta sul mancato rinnovo della convenzione che consentiva di usare i biglietti dei bus anche sui treni, nella tratta Viadana-Brescello-Parma. L’improvvisa variazione, che i viaggiatori hanno saputo solo dopo le festività, quando era già entrata in vigore, sta provocando polemiche. E alle proteste degli utenti si unisce anche quella delle associazioni dei consumatori. Pare che la scelta di non proseguire con la validità dei biglietti dei bus anche sui treni arrivi dalla condizione posta a Trenitalia Tper di sospendere la vendita dei biglietti ferroviari di corsa semplice per la tratta Parma-Brescello, consentendo dunque l’utilizzo dei propri treni esclusivamente con il titolo di viaggio valido per il bus.

"Diversamente da quanto avviene per le altre linee regionali dove vige la convenzione per l’integrazione tariffaria, questo sarebbe stato l’unico caso in cui non si sarebbero potuti vendere biglietti di corsa semplice sui propri servizi ferroviari. Siamo disponibili a un confronto per la creazione di un titolo integrato di corsa semplice valido sia sui servizi Tep che sui servizi ferroviari", dicono da Trenitalia Tper.

"Le autorità politiche mantengono il silenzio davanti ai continui disservizi, e Trenitalia Tper fa la voce del padrone offrendo un servizio non all’altezza, che funziona solo quando è autosostituito. Si richiede con urgenza che questi biglietti vengano ripristinati e che vengano subito risarciti gli utenti costretti a pagare un secondo biglietto, oppure che venga rimessa la linea su gomma", dicono i viaggiatori della tratta Parma-Brescello-Viadana.

Mentre Federconsumatori sollecita le imprese interessate al rinnovo della convenzione e "ad adoperarsi per un rapido superamento dei disagi prodotti" e chiede alla Regione Emilia-Romagna di farsi promotrice e garante "per il raggiungimento dell’obiettivo che deve essere allineato quanto prima con gli indirizzi regionali per la sostenibilità e l’integrazione del trasporto pubblico locale previsti dal Patto per la Mobilità sottoscritto anche dalle imprese".

Antonio Lecci