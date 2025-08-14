Tra artisti, tortelli, casagai e stelle cadenti. In Appennino anche oggi è un giorno di festa

Mostra d’arte e tavola rotonda con scrittori, la "Corrida", "Tortellata di Ferragosto", "Festa dei Casagai", escursioni: in attesa del Ferragosto sono tantissime le proposte per questo giovedì in Appennino.

• A Villa Minozzo, al teatro "I Mantellini", si svolge la 1ª edizione di "A Regola d’Arte", mostra di opere d’arte e dell’ingegno con artisti locali, a cura di Monica Bonini, e tavola rotonda con scrittori dell’Appennino, in dialogo con la scrittrice Chiara Guidarini e la nostra collaboratrice Giuliana Sciaboni: al mattino, alle 10, inaugurazione con il sindaco Elio Ivo Sassi; alle 11, conferenza "Scrivere al tempo dei social" e, a seguire, aperitivo; al pomeriggio, alle 15, riapertura mostra e conferenza "Il mestiere della scrittura - dall’idea alla stampa"; a seguire, alle 17,30, aperitivo di chiusura.

• Sempre a Villa, in centro, "Mercatone di Ferragosto".

• A Poiano, alle 20, "Cena del paese".

• In Asta, al teatro della Pro loco, alle 21, 24ª edizione della "Corrida" (info: 333 6853905).

• A Febbio, all’osservatorio Pierino Zambonini, oggi e domani, alle 22, osservazione stelle (ingresso gratuito, prenotazioni: 349 5831999).

• A Civago, "River Adventure nel Dolo", in collaborazione con "Passi da Gigante" (info: 349 5852699).

• A Castelnovo Monti, al Centro Coni e all’Onda della Pietra, da oggi a domenica 24, "Raduno Triathlon Romagna".

• A Campolungo, dalle 19, prosegue la 27ª edizione della "Tortellata di Ferragosto", con tortelli di vari gusti; festa a scopo solidale (in caso di maltempo si prolungherà anche alla serata di venerdì 15).

• A Valestra (Carpineti), da oggi a venerdì, 12ª edizione della "Festa dei Casagai": stasera, alle 18,30, apertura stand gastronomici e ballo liscio con l’orchestra "Maurizio Leonardi"; il ricavato servirà per una nuova struttura ricreativa polivalente del paese.

• A Marola (Carpineti), alla sede della Proloco, con ritrovo alle 9, escursione giornaliera "Matilde sul confine dei Ducati", a cura di Ideanatura e CollinaRE; alle 16, "Torneo di ping pong", uno contro uno, per ragazze e ragazzi, con premiazione finale; alle 21, "Scappiamo anche noi, non spingete", commedia in due atti con Antonio Guidetti e Artemisia Teater (ingresso 10 euro, info: 334 9962784).

• A Casina, al Parco Pineta, con partenza alle 17, per la rassegna "Intrecci - sentieri tra arte e natura" a cura di "Effetto Notte", "Camminata al tramonto lungo il Sentiero Matilde", con tappa al Lago dei Pini e concerto finale del "Duo Matildico", con Anna Vezzani (chitarra) e Lorenzo Munari (fisarmonica), e i ballerini di Tango Gibo e Manu, musiche di Carlos Gardel, Angel Villoldo, Pedro Laurenz.

• A Cortogno di Casina, dalle 21, "Festa anni ’80-’90", con gnocco fritto e dj set (info: 327 7830733).

• A Collagna, dalle 18, mercatini serali e musica con Elia Ferretti.

• A Cerreto Alpi, musica con gli "Improvvisati".