Tra campanari e motori rombanti

Rinviato lo scorso fine settimana per maltempo, gli organizzatori provano a riproporre la festa "Le notti del salame", tra oggi e domenica al parco della Resistenza a Campagnola. Stasera dalle 19 cena al coperto, alle 21,30 la musica della "Tanta roba party band", domani sera cena, alle 21,30 le premiazioni del concorso del salame, alle 21,30 il concerto dei Lourido e di Bisunti. Domenica alle 12 previsto il pranzo in spazi coperti, dalle 19 cena, dalle 21,30 il concerto degli 88 Decibel. Il menù delle cene e del pranzo di domenica sono a disposizione anche per l’asporto. Domenica sono ospiti i soci dell’Unione campanari reggiani e il meccanico di auto storiche Gianni Torelli con i suoi rombanti motori, che creano sempre un particolare fascino tra i tanti appassionati e curiosi. L’evento è organizzato ogni anno dall’associazione del Cicciolo d’oro di Campagnola.