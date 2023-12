Tra Correggio e Rio un 40enne finisce fuori strada. A Novellara ciclista rovina sull’asfalto

Diversi incidenti ieri sulle strade della Bassa. Tra Correggio e Rio Saliceto l’ennesima sbandata di un’auto, verso le 6, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente, un quarantenne residente nel Mantovano, che si stava recando al lavoro. Poco dopo uno straniero di 32 anni, di Novellara, è rovinato sull’asfalto cadendo dalla bici, pare dopo aver perso l’equilibrio per lo spostamento d’aria provocato dal passaggio di un camion, sulla Cispadana a Guastalla. E’ stato raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa locale per il trasporto in ospedale. Rilievi della polizia locale. A Luzzara, in viale Po, scontro tra due auto, con una coppia del paese - lui 80 anni, lei 70 - con traumi non gravi.