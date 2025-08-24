Tra danza e mistero, ecco il romanzo di Saccani

Torna Greta Vinci, personaggio carismatico creato dalla penna di Paolo Saccani, scrittore di Campegine, e lo fa portando nuovo scompiglio nella propria vita, oltre a quelle di coloro che avranno l’avventura di incontrarla. Danzatrice tanto volubile quanto vulnerabile, Greta è la protagonista di questo nuovo romanzo thriller-noir, dal titolo ‘L’uomo dietro le quinte’, (BookTribu edizioni), naturale seguito del primo ‘L’uomo in terza fila’, rispetto al quale si alza l’asticella della suspance e di pari passo crescono profondità e spessore narrativo del racconto.

Uscita con i nervi a pezzi da un’esperienza di vita che l’ha portata a flirtare con il pericolo e l’ignoto, Greta prende una decisione radicale abbandonando la danza, ossia la sua ragione di vita, illudendosi in questo modo di tenere a distanza i fantasmi che l’hanno fin qui perseguitata. Il successo ottenuto grazie a un musical di fama internazionale l’ha infatti proiettata nel firmamento delle étoile, ma l’ha anche trafitta, portandole via la sua migliore amica e mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Inaspettatamente in questa nuova avventura, la danza tornerà ad essere centrale per Greta, e con lei esperienze magiche e incontri pieni di passione, ma insieme ad essi arriverà anche una nuova, pericolosa minaccia, che richiederà tutte le energie della giovane donna per poter essere superata.

Nelle avvincenti pagine costruite da Saccani, Vinci dovrà vedersela con un nuovo e temibilissimo burattinaio. Il volto mascherato e oscuro sullo sfondo, che opera dietro le quinte. Un romanzo che tiene col fiato sospeso, dove carnalità e seduzione si intrecciano con un mix di azione e mistero psicologico, spingendo la narrazione su un piano superiore.

Paolo Saccani (1971) è al suo quarto libro, dopo “L’uomo in terza fila” (2023), “Diario di bordo” e “Roma Romae” (entrambi 2024).