Tra due ruote e Anno Giubilare. L’Università del Pedale a Lucca

Sosta al Duomo di Lucca dei ciclisti dell’Università del Pedale partiti sabato scorso da Castelnovo Monti e diretti a Roma in occasione dell’Anno giubilare, ad attenderli c’erano il presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Fausto Giovanelli e l’Assessore allo sport di Lucca Fabio Barsanti.

La coincidenza del Giro d’Italia a Castelnovo Montt con il Giubileo della Chiesa cattolica è stata una combinazione speciale che ha spinto i ciclisti dell’Università del Pedale ad affrontare la lunga pedalata di dieci giorni dalla Pietra di Bismantova a Roma capitale, attraversando anche altre città di tappa della corsa rosa.

All’interno del Duomo di Lucca si trova il Crocefisso ligneo del Volto Santo che rappresenta il punto di arrivo dei pellegrini che affrontano la Via Matildica del Volto Santo, il cammino storico e religioso che nel percorso fra Mantova e la Toscana attraversa l’Appennino Reggiano ed interseca molte località che si trovano sul percorso. "La Via Matildica del Volto Santo rappresenta tantissimi valori, – afferma Fausto Giovanelli –, scanditi da cippi in arenaria che da Mantova conducono i pellegrini fino a Lucca in un percorso permanente attraverso la storia e luoghi di Matilde di Canossa".

L’arrivo dei ciclisti di Castelnovo a Roma è previsto per il 10 maggio, giorno in cui il gruppo passerà la Porta Santa e percorrerà il rettilineo di arrivo dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2025.

