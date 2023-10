Ultimo fine settimana per visitare la mostra "Tra fiaba e realtà" con le opere di Maria Luisa Bazzani, allestita nella chiesa di San Francesco in centro a Guastalla, oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con ingresso libero. Maria Luisa Bazzani era guidata nella sua arte da un cuore semplice e dalle sue ragioni. Dipingeva così come sono quegli oggetti che assumono, attraverso il suo pennello, una specie di dignità ieratica.