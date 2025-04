Tra giochi, rock e... Vasco Rossi

Prosegue la sagra di San Giorgio, nell’omonimo quartiere di Guastalla, nella zona di viale Cappuccini, nell’area vicino all’antico oratorio romanico. Oggi aperti stand gastronomici anche a pranzo. Dalle 15 i giochi di una volta per i bambini, in serata il concerto dei Postalmarket. Domani sera Luca Guaraldi presenta "La grande notte del rock and roll". Domenica apertura del ristorante a pranzo e cena, in serata un concerto tributo dedicato a Bob Marley. La sagra di San Giorgio prosegue mercoledì 30 aprile con il concerto di Strani Animali, con un tributo dedicato a Vasco Rossi e ai suoi grandi successi. Infine, giovedì primo maggio, in occasione della festa dei lavoratori, è aperto lo stand della ristorazione per pranzo, con parte del ricavato dell’iniziativa per la locale associazione degli Amici del Day Hospital Oncologico.