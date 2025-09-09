"Tra i negozianti c’è malcontento. Parleremo di sicurezza in Consiglio"

"Ci sono decine di commercianti che si rivolgono a noi preoccupatissimi perché, da una condizione di completa tranquillità di Scandiano, si è passati dalla primavera scorsa in poi ad una condizione di continue segnalazioni di episodi di violenza". Il capogruppo dell’opposizione scandianese Giuseppe Pagliani interviene nuovamente sul tema della sicurezza replicando alle critiche del gruppo consiliare del Pd che aveva espresso "pieno sostegno all’associazione commercianti di Scandiano e alla sua presidente Federica Boni Iotti che con responsabilità e spirito costruttivo stanno lavorando insieme all’amministrazione comunale a progetti concreti per rafforzare l’attrattività e vivibilità del nostro centro storico".

Nei giorni scorsi non erano mancate le polemiche tra Pagliani e Boni Iotti. "Noi siamo dalla parte dei commercianti", sottolinea Pagliani. "Pertanto porteremo in consiglio e in commissione questo malcontento e la segnalazione degli episodi violenti e di bullismo che accadono con troppa frequenza ultimamente. Negarli vuol dire schierarsi dalla parte di chi compie un’ulteriore violenza morale verso le vittime".

Intanto Antonello Salsi (consigliere di minoranza ed ex candidato sindaco del centrodestra) in una nota difende l’esponente di Forza Italia Pagliani. "Non comprendo – dice Salsi – perché si debba rappresentare in modo falso la realtà in pubblico per poi inviare, durante la polemica sui giornali, un messaggio sulla chat dei commercianti di Scandiano di tono completamente contrario dalla presidente dell’associazione dei commercianti scandianese che di certo non li rappresenta tutti. Mai sarei intervenuto se non fossi rimasto incredibilmente colpito dal messaggio inviato da Boni Iotti nel quale riconosce le ragioni espresse dal nostro capogruppo Pagliani con perfetta precisione e tempismo, ma le smentisce in pubblico".

Per Salsi è "allucinante: durante la polemica ammette in privato, con termini durissimi, perfettamente ciò che noi abbiamo sollevato e riconosce la regia condivisa con l’amministrazione dando dei dettami precisi ai commercianti". Il consigliere sostiene che sono "vere tutte le cose che il gruppo Uniti per Scandiano ha denunciato con attenzione e tempestività, ma il Pd deve raccontare una realtà diversa utilizzando l’associazione commercianti, allineata agli ordini dell’amministrazione".

Matteo Barca