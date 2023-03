Tra le donne investigatrici spunta la detective per caso

Ai Martedì della Luc si parla di gialli con Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone (nella foto) - alle 17,30 nell’aula magna di Unimore (viale Allegri 9) - a partire dal loro libro "Chi si ferma è perduto ". Nell’ampio territorio del giallo e del noir italiano non sono poche le protagoniste femminili: da Imma Tataranni di Mariolina Venezia a Lolita Lobosco di Gabriella Genisi, spesso punto di partenza per seguite serie televisive. Le donne investigatrici nella narrativa italiana sono quasi sempre appartenenti alle forze di Polizia o alla Magistratura. In "Chi si ferma è perduto" Serena Martini, casalinga e mamma indaffarata, pur con un’ottima preparazione ha abbandonato la carriera accademica e si presenta come una ‘detective per caso’. L’ingresso è libero. Info: www.liberauniversitacrostolo.it