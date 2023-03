’Tra le vette e il cielo’ con il Cai

Domani alle 21 ultimo incontro della rassegna ’Tra le vette e il cielo’, promossa dal Cai, con l’incontro che viene ospitato al teatro di Novellara. Viene proposto ’Anche i sogni impossibili. Il quindicesimo ottomila di Fausto De Stefani’, con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi a raccontare la vita del grande alpinista, salitore dei 14 Ottomila himalaiani, e la nascita della Rarahil Memorial School in Nepal, il ’quindicesimo Ottomila’ di Fausto. Questa rappresentazione che pone in cima alla scala delle priorità l’uomo, ha l’intento di raccogliere fondi per aiutare Fausto De Stefani nella sua impresa più grande, la scuola a Kirtipur-Kathmandu (Nepal). Partecipare allo spettacolo diventa un gesto concreto, duraturo, al servizio di bambini e ragazzi di un Paese ricco di storia e molto affascinante.