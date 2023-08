Tra musica e stand-up comedy Rock e dialetto con Marco J Mammi

Musica dal vivo ma anche comicità stasera alle festa del Pd a Villalunga di Casalgrande, al parco Secchia. Sul palco della Riserva Rossa arriva Marco J Mammi, cantautore reggiano che propone una tappa del suo "Andom Andom Tour", con la sua ultima produzione musicale che unisce il rock al dialetto e alle tradizioni locali. Il suo tour è iniziato a metà maggio al teatro di Correggio, con l’aggiunta della sezione fiati e di una corista alla formazione musicale originale. In quella occasione è stato presentato il libro "ResMan", la storia del supereroe reggiano. Domani è atteso il concerto di Alberto Bertoli, impegnato nel suo Tour 2023. All’Arena del liscio stasera si balla con l’orchestra di Federica Cocco, domani con la band di Luca Bergamini, in attesa di Moreno il Biondo e il Grande Evento, giovedì sera. Per gli spettacoli, stasera alle 22,30 Stand up comedy con Emilia Garuti e Dario Stroscio. Garuti è un’artista reggiana residente a Rolo. Scrittrice e sceneggiatrice, ama raccontare problemi e desideri dei Millennial suoi coetanei. A volte prova a fare stand-up comedy, "ma – confida – solo quando voglio abbassarmi l’autostima". Per la politica, oggi alle 21 incontro con Chiara Braga e Matteo Richetti.

a.le.