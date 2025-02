Una nuova avventura con "Immagini dal mondo", stasera dalle 21 al circolo ricreativo Aperto di Novellara, in via Veneto, con l’interesse puntato "Tra Oceano e Appennino", con foto, immagini e racconti dal Camino dos Faros (Galizia) e dal Cammino Regina Margherita (Lazio), a cura di Rubes Garuti. Una occasione per viaggiare virtualmente su percorsi e in luoghi in Italia e nel mondo, accompagnati da relatori che hanno vissuto esperienze nei luoghi protagonisti del racconto. Ingresso libero. La rassegna prosegue poi mercoledì 12 febbraio con Graziano Pederzoli a raccontare viaggi nel nord del Vietnam e in Cambogia, alla scoperta di personaggi e tradizioni di quei luoghi lontani. Mentre il 19 febbraio la serata sarà dedicata a "Fino alla fine del mondo in bici…" dalla Bolivia a Ushuaia (Argentina) con Marco Ferioli e Chiara Adani.