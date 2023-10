Tra palco e sogno. È il ’firmamento’

Nella sua ricerca costante di linguaggi contemporanei, il Festival Aperto porta - questo pomeriggio alle 16 al Teatro Ariosto - lo spettacolo "Firmamento" della compagnia di danza La Veronal, diretta dal coreografo catalano Marcos Morau. In "Firmamento" sei interpreti si muovono in una dimensione onirica, dove un mondo finisce e un altro sta per iniziare. Più o meno quel che accade durante l’adolescenza e si fatica a lasciare andare l’infanzia, ma allo si desidera l’età adulta. Lo spettacolo viene proposto anche con un’audiodescrizione, per renderlo fruibile anche a persone ipovedenti. Biglietti interi: 20 e 15 euro.

s.bon.