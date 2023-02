"Tra pochi anni dovremo razionare il consumo dell’acqua per usi civili"

di Francesca Chilloni

Diga di Vetto, i pro-invaso e i contrari condividono un’importante, drammatica constatazione: se non si farà nulla per risparmiare e gestire meglio la risorsa idrica, nel giro di pochissimi anni si arriverà anche al razionamento dell’acqua per usi civili. Già l’anno scorso si è rischiato il divieto di uso diurno, e attualmente sono 67 i comuni piemontesi "a secco". È emerso dall’affollato incontro di martedì sera al Fuori Orario di Taneto, a confronto l’ingegner Sergio Bandieri e l’ex parlamentare M5s Davide Zanichelli (di Guastalla), oltre a diversi rappresentanti del mondo agricolo, dell’ambientalismo e della politica locale.

"Servono risposte immediate e di proposte realizzabili ce ne sono, perché bisogna prendere atto che il clima è cambiato - ha sottolineato Zanichelli -. Ci sono i soldi per uno studio di fattibilità per la diga? Benissimo. Ma noi abbiamo la necessità di agire ora per arrivare pronti già la prossima estate: il problema non è diga sì o no, ma l’assenza di acqua oggi. Si può rimanere avvitati in un dibattito polarizzato nell’attesa di un’opera che, anche ammesso che non abbia effetti collaterali, non arriverà se non tra lustri". Per l’ex parlamentare "il dibattito sulla siccità è inquinato da chi ha interessi economici". Le soluzioni? "Azioni di immediato risparmio e riduzione degli sprechi, con riduzione del fabbisogno in cui cittadini, imprese e aziende agricole fanno ciascuno la sua parte. Altrimenti tra 5 anni (o meno) si arriverà al razionamento".

Bandieri, pro diga, ha sottolineato che non cala la quantità d’acqua, ma che si inaspriscono i fenomeni meteo: bombe d’acqua e lunghi periodi siccitosi "Abbiamo filiere agroalimentari d’eccellenza, oggi anche industriali. I cambiamenti climatici epocali ne mettono in dubbio la prosecuzione a brevissimo termine: non 10 anni, ma 2-3 anni. Già ora c’è un calo della produzione. Un funzionario regionale mi ha detto: ‘Noi risarciamo gli agricoltori’. Ma le mucche non mangiano euro; bisogna decidere se salvare o no le filiere. L’anno scorso abbiamo rischiato il razionamento a Reggio e Parma, quest’anno non so se riusciremo ad evitarlo". E ha ricordato che Iren pesca dalle falde 50 milioni di mc annui da pozzi profondi oltre 169 metri, esaurendole. "Abbiamo un sistema di argini che serviva per affrontare piene orizzontali e lente, ora le piene sono veloci e verticali - ha spiegato Giuliano Landini, capitano della motonave Stradivari -. In 60 anni l’alveo del Po è sceso di 6 metri. Si dovevano realizzare un sistema di dighe sul Po, ne è stata realizzata solo una a Isola Serafini. Bisogna intervenire rapidamente, perché la situazione è drammatica".