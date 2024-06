’Tra sacro e natura’ alla Pietra . Auto e moto d’epoca a Castelnovo

Alla Pietra di Bismantova, per il ‘non-festival di sacro e natura’ "L’uomo che cammina", alle 17,30, ora del ‘Vespro’, con partenza da Sassolungo, "Andante" performance itinerante su canto e cammino per spazi naturali, creazione di Faber Teater (in caso di maltempo al Teatro Bismantova). Sempre a Castelnovo, in piazza Peretti, alle 10, "Ruote ne’ Monti", esposizione di auto d’epoca e sportive"; al bar Portico alle 19,30 possibilità di cena e, alle 21, "Una comunità orgogliosa - 5 scene di teatro dell’oppresso", parte del ricavato sarà devoluto alla "Casa Tondelli" (info: 327 1879407). A Casina, dalle 8 alle 19, mercato straordinario. A Cinquecerri fiera. A Groppo (Vetto), dalle 10, "Birra Rock", con auto e motoraduno "Memorial Ivano Bomba" e pranzo (info: 338 3958678).