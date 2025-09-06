Tra sacro e profano. Così cambia la sagra: dal dialetto all’arsave alle visite agli altari

Trabocca di appuntamenti anche oggi il programma della sagra, fra sacro e profano, con visite ai luoghi del patrimonio culturale e religioso reggiano, assaggi di eccellenze alimentari, sfilate in abiti d’epoca, note in piazza, divertimento e occasioni per ballare.

Corso Garibaldi ospiterà la mostra mercato dei vivaisti, dalle piante aromatiche ai frutti antichi, passando per la mostra pomologica a cura dell’istituto Zanelli: natura e territorio si incontrano, in un ricco calendario di laboratori e attività esperienziali. Pomeriggio in piazza Gioberti con il recital dei giovani allievi della scuola di musica Cepam (16.30-17 e 19.30), a cui seguirà il dialogo ‘Elogio della natura e del sacro’ tra Pinuccia Montanari, coordinatrice dell’ecoistituto di Reggio e Genova, e il monaco benedettino di Santa Giustina di Padova Luca Dallorto (ore 17).

L’associazione del cappelletto reggiano presenterà i cappelletti di Reggio Emilia (ore 18.30). La serata si aprirà con l’aperitivo ‘Mille e una botte’, in compagnia del docente di enografia italiana Matteo Pessina (19.40) e con il primo raduno degli amanti del tabarro, tipico della Bassa (19.30). Al calar del sole la piazza si trasformerà con Barrio de Tango di Reggio (dalle 21).

Il concerto viandante del D’Esperanto Trio allieterà i passanti da piazza Roversi a piazza della Vittoria a metà pomeriggio, mentre nell’area Paideia, largo degli Alpini, i più piccoli potranno conoscere gli asini, scoprire il lupino del Gigante e farsi incantare dalle antiche favole reggiane; alle 17.30, i burattini con ‘Pantalone ha perso la Trebisonda’. Da provare la ‘Giarèda asinabile’, nel cui contesto si tengono le ‘Asinate’, cammini di circa un’ora insieme a questi animali. Il Chiostro maggiore dell’Ostello della Ghiara (via Guasco 6) ospiterà la mostra di Bonsai curata da Helen Bonsai e ‘Pasta diva’, dove cucina e cinema si uniscono. Gustando un ottimo piatto di pasta, si ascolterà la lezione di professor Marco Incerti Zambelli sulla simbologia della pasta nel cinema italiano, accompagnati dalla visione di ‘Un americano a Roma’ (ore 21).

Nel cortile di Palazzo Allende, poesie e racconti di Vinkevalà (10-16 e 18.30-21) e la compagnia In Du (ore 16). Pier Luigi Tedeschi accompagnerà i visitatori nell’arsàve, la ‘lingua alla rovescia’ parlata dal Popol Giòst (ore 16.30), per prepararsi allo spettacolo ‘Arzan Detectives’ (ore 21). Il conversatoio ‘Ruralia’ in piazza Roversi ospiterà la giovane imprenditrice agricola Sara Guidetti, con il libro ‘Mia sorella vola con le api’ (ore 17.30), poi Wilson Mariani e Tamara Alberti, che porteranno ai visitatori le uova di Ligonchio, nell’ incontro ‘Che gelida gallina’ (ore 18).

Momento clou, lo show dei panificatori di ‘Forni a legna dei CT 9 di Novellara’, all’opera davanti al pubblico (ore 19.30, anche domani).

Zeno Davoli condurrà visite guidate alla scoperta della chiesa dei Santi Girolamo e Vitale (ore 17 – 18), mentre la paesaggista Silvia Ghirelli, partendo dalla Ghiara, condurrà i visitatori a scoprire le ‘Botaniche clandestine’ (ore 17).

l.m.f.