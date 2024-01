Tra sacro e umoristico il monologo di Mercadini

Stasera alle 21 al teatro Bismantova di Castelnovo Monti va in scena "Fuoco nero su fuoco bianco", un "racconto tentacolare" della Bibbia Ebraica con Roberto Mercadini, che cura pure la regia dello spettacolo. Nella Bibbia Ebraica c’è umorismo ebraico. Come dimostra l’esilarante storia del duello fra Davide e Golia, oppure il motivo per cui Isacco si chiama così o quale feroce satira antimonarchica si celi dietro il nome "Saul". La tradizione ebraica descrive la Bibbia come "fuoco nero su fuoco bianco". Una affermazione che non sorprende se si conosce quale incandescenza rifulgano le visioni di Isaia, il grido di Kohélet e molto altro.

Mercadini, in questo spettacolo, è impegnato in un monologo, in un viaggio fra gli infiniti possibili dentro la Bibbia. Il libro di Giona è la rotta seguita in questa navigazione attraverso il tempestoso mare della sapienza ebraica. Ad ogni capitolo si tocca un porto e si spalanca un mondo. Roberto Mercadini è un artista romagnolo, che dopo aver lavorato nel settore informatico ha deciso di dedicarsi a tempo pieno al teatro, alla poesia e ai monologhi.

Si è definito "poeta parlante", interessato al legame fra scrittura e oralità e a trovare mezzi alternativi per la diffusione e la fruizione della poesia, ma negli ultimi anni ha ritenuto che questa definizione "abbia fatto il suo tempo", in quanto diversi poeti oggi si dedicano all’oralità. Da un anno è ospite fisso della trasmissione "Splendida cornice" di Raitre. Nei mesi scorsi è stato pubblicato il suo quarto libro, "La donna che rise di Dio. E altre storie della Bibbia".

a.le.