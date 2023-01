Tra storie e pietre d’inciampo

Le pietre d’inciampo sono un simbolo del giorno della memoria, celebrato in diversi modi in tutti i comuni della montagna. Domenica a Castelnovo Monti ci sono proprio le visite alle ‘pietre d’inciampo’, un viaggio nel paese dove sono state collocate le diverse pietre d’inciampo che rientrano in un grande progetto europeo per una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti e mai tornati a casa. L’evento è in programma domenica con ritrovo alle ore 14.15 nel parcheggio di piazza Gramsci (Centro direzionale), inizio delle attività alle 14.30. Organizza la passeggiata il club Unesco di Carpineti. Camminando nella parte più suggestiva del paese sarà possibile incontrare narrazioni e ricordi. L’iniziativa vede anche la partecipazione dell’artista Simona Sentieri.