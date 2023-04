Nuovo mercato coperto a Reggio: tra tacos e burger, c’è spazio per l’erbazzone

Finalmente ci siamo. La nuova veste dell’ex Mercato Coperto verrà presentata alla cittadinanza, che è invitata a partecipare, questa mattina alle 11. Sarà finalmente alzato il velo su quello che è uno dei più importanti investimenti compiuti in centro storico negli ultimi anni: riportare in piena attività uno dei luoghi più belli all’interno dell’esagono. Da oggi l’ex Mercato coperto si chiamerà il "Mercato Eat & Meet". L’eccellenza gastronomica reggiana, al momento, è rappresentata soltanto da Rinnna biobottega, ma chiaramente ci sarà tempo e modo per introdurre al meglio le specialità di casa nostra.

Probabilmente per incentivare sin da subito l’afflusso di persone, in particolare i più giovani, si è deciso di puntare su piatti e prodotti ‘di moda’. Che strizzino l’occhio anche ai gusti oltreoceano. A partire dagli immancabili pokè. Piatti a base di riso, o quinoa, che l’avventore poi può completare a piacimento con una serie di alimenti, vuoi pesce o carne, verdure, e altri condimenti.

Una moda che a Reggio – e non solo – è esplosa negli ultimi anni e che vedrà un punto vendita anche nella nuova struttura di via Emilia San Pietro. Ma non di solo riso o quinoa vive l’uomo, anzi. Per gli amanti dell’hamburger ‘New York style’, come si legge su un post di Instagram, vi sarà Bun Burgers. Così come, sempre per rimanere dall’altra parte dell’Atlantico, sarà presente anche un punto per la cucina "Tex Mex", dove si potranno acquistare tacos (la ‘piadina’ di mais o farina farcita con carne, salse e verdure, che è alla base della cucina messicana) con varie farciture.

E l’Italia? E’ rappresentata dalla pizza romana, con il punto ristorazione ‘Roma Antica’, dove la clientela potrà trovare la pizza al trancio, in vari gusti e farciture, e "Pan Bolla", specializzato nel produrre panini gourmet. Oltre alla piadina riminese, portata nel mercato da Piadinart.

Infine per tornare di nuovo su qualcosa più ‘a stelle e strisce’ ecco ODStore, dove all’interno si potranno trovare un’infinità di prodotti (dolci e salati), molti dei quali in versione ‘limited edition’. Per gli amanti dei marshmellows o del cioccolato farcito al caramello salato o al burro d’arachidi, quello pare proprio il posto da visitare.

Il Mercato inaugura oggi alle 11 e sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 23.

