Tra tivù e notizie Oggi l’addio a Bersellini

E’ fissato per stamattina alle 9,30 l’addio ad Aldo Bersellini (foto), deceduto a 95 anni di età. I funerali (agenzia Veronesi e Pederzoli) si svolgono dall’obitorio dell’ospedale di Guastalla per la chiesa di Gualtieri, paese dove abitava. Poi il feretro sarà trasferito a Mantova, per la cremazione. Lascia i figli Giulio con Paola, Tina con Paolo, la nipote Francesca, il pronipote Nur. Un ringraziamento della famiglia a Laura, per l’assistenza prestata.

Aldo Bersellini aveva trascorso gran parte della sua vita a contatto con il mondo della televisione e dell’informazione. Aveva iniziato lavorando come operatore per i cinegiornali, passando poi ai telegiornali Rai a Milano, fino alle riprese esterne della storica trasmissione "Portobello" condotta da Enzo Tortora, dedicandosi pure ai documentari, girando spesso all’estero per motivi di lavoro.