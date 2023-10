Trabant? È quella di Buffagni

Nel Chiostro Grande c’è l’essenza della mostra. Una sintesi che si materializza con una lastra originale del Muro di Berlino e una Trabant. Il frammento del Muro di Berlino arriva dalla piazza di Albinea, un simbolo che gli albinetani hanno molto a cuore, ma che volentieri hanno prestato alla mostra dedicata ai Cccp. La Trabant è di proprietà di Stefano Buffagni, presidente del comitato di Santa Croce, che un paio di anni fa aveva acquistato l’auto da una persona di Bolzano, per esporla durante i festeggiamenti in occasione dell’abbattimento del muro che interrompeva viale Ramazzini. Ad individuare le due chicche e mettere i proprietari in contatto con l’organizzazione della mostra è stato Giovanni Vignali, portavoce del sindaco Luca Vecchi.