Traditi dalla folle velocità in via Vico Recuperati attrezzi rubati a San Martino

Una Volante li ha fermati l’altra notte in via Vico a causa della forte velocità. A bordo un 21enne e un 17enne. Il minorenne aveva precedenti per ricettazione e furto. In auto avevano attrezzi da lavoro di ingente valore. Entrambi sono stati accompagnati in Questura, risalendo poi a una denuncia che era stata presentata in seguito a un furto avvenuto a San Martino in Rio e segnalato ai carabinieri. Il bottino è a disposizione dei proprietari, i due giovani denunciati a piede libero per ricettazione.