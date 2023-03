Tradito dal cordolo, cade in bici

Un pensionato ottantenne, abitante a Guastalla, è rimasto seriamente ferito al volto dopo una caduta ieri mattina in via Circonvallazione a Guastalla, per l’impatto tra la bici e il cordolo della nuova pista ciclopedonale, ancora una volta "scambiata" per una striscia a raso. Non è la prima volta che in questo tratto di pista si verificano simili incidenti. E pure le lucine piazzate sui cordoli non evitano periodici contatti tra le ruote delle auto e il bordo della pista, come dimostrano gli evidenti segni lasciati dalle vetture sul cemento. Il pensionato, soccorso da alcuni passanti, è stato poi affidato al personale dell’ambulanza della Croce rossa per essere portato al vicino ospedale. Non risulta in pericolo di vita. Sono diversi i tratti di pista, all’altezza di passi carrai, in cui la visuale non appare adeguata.