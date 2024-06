Tradizionale fiera di San Quirino, tutte le iniziative

Oggi proseguono in centro a Correggio le iniziative della tradizionale fiera di San Quirino. E martedì sono in programma i principali eventi religiosi, nell’ambito del triduo iniziato ieri. Domani dalle 8.30 si può pregare nella Cripta in basilica, davanti alla venerabili reliquie di San Quirino e dei compatroni di Correggio. Martedì 4 giugno nella basilica collegiata di San Quirino viene celebrata la messa alle 10.30, presieduta dal prevosto canonico Alberto Debbi, con i canonici della Collegiata e con i sacerdoti della locale Unità pastorale. Al termine della messa la benedizione con la reliquia del "Braccio". Alle 18.15 il canto dei Vespri, preceduto dalla lettura della Passione di San Quirino. Al termine il rito del bacio al "braccio di San Quirino". Oggi, intanto, sono numerosi gli eventi in centro, fino al concerto "Omaggio alla Repubblica", alle 21.30 in piazza Garibaldi, con la banda Asioli.