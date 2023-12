Tradizione rivisitata. Ecco come far vivere ai nostri commensali un cenone da stella

Cappelletti in brodo, cotechino col purè, bolliti e salsine varie… tutti conosciamo i piatti della tradizione che lunedì a pranzo trionferanno sulle nostre tavole, ma siamo anche in grado di dare loro quel pizzico di originalità in più? Serve il consiglio di un esperto, in questo caso di Andrea Incerti Vezzani, chef stellato e titolare del ristorante Ca’ Matilde.

Chef, c’è un modo per modificare un minimo il pranzo di Natale, rendendolo più speciale?

"Nella rivisitazione dei piatti di un territorio è sempre bene pensare a come poter cambiare la forma, lasciando che gli ingredienti siano gli stessi".

Ci può fare un esempio?

"Prendiamo la bomba di riso. Comporla direttamente dentro uno stampino, a monoporzione, dà un effetto del tutto diverso".

In senso calorico?

"Non solo nella quantità ma anche nel modo in cui si presenta. È un modo più elegante che, tra l’altro, evita che il prosciutto che è già cotto di suo venga cotto un’altra volta in forno".

Prendiamo un altro esempio, magari i tortelli.

"Sì, i tortelli conditi nei singoli piatti anziché nella pirofila si presentano molto meglio. Io stesso da bambino vedevo mia madre sistemarli tutti insieme, passandoci sopra il panetto di burro infilzato nella forchetta. Alla fine però quelli in cima restano sconditi mentre gli ultimi sono completamente imbevuti di burro fuso. Per chi li fa in casa poi, ci può essere un accorgimento anche in termini di dimensioni. Per me il tortello non va tagliato e mangiato in due parti, deve poter stare in un’unica forchettata. Permette di avere un miglior rapporto tra pasta e ripieno. I bambini spesso lasciano indietro la ‘coda’ fatta solo di pasta".

Parliamo invece dei secondi, qualche consiglio?

"C’è una considerazione da fare, una cosa che succede un po’ in tutte le case e a tutti i pranzi di Natale. Ovvero che al cospetto del cotechino col purè, la carne che è stata bollita per fare il brodo passa in secondo piano… Ma un modo per recuperarla c’è".

Quale?

"Quando abbiamo fatto il brodo, disossiamo tutta la carne e la mettiamo in una terrina, così com’è senza tritarla. Si mette una pellicola e si lascia un peso sopra, come per pressarla, lasciandola in frigo per un’oretta. Con l’aiuto anche della gelatina che si crea attorno alla carne quando si fa il brodo, diventa un panetto da tagliare a fette".

Quindi come antipasto.

"Esatto, teniamo anche conto che l’antipasto vero e proprio non fa parte della tradizione".

Ultima portata, il dolce. Anche qui si rischia che la competizione con pandoro e panettone sia molto alta.

"Ci sono dei dolci tipici reggiani che si sono persi nel tempo, per esempio il biscione. O ancora, la spongata un po’ si sta perdendo. A casa mia il dolce di Natale sono sempre stati i tortellini con il savor. Se però si riesce a trovare un buon ripieno da spongata, a quel punto si può preparare una frolla ‘classica’, quella che si farebbe per una normale cro-stata, e farcirla con quello".

Per chi avesse ospiti vegetariani o vegani?

"Le difficoltà non mancano di certo, però abbiamo di bello che possiamo usare tutta la frutta secca, nei dolci ma non solo, e i legumi nel salato. Per condire un primo piatto, ad esempio, si può fare un trito di sedano, carota e cipolla, poi unire i ceci schiacciati solo con la forchetta, il che permette di non avere una salsa completamente liscia. Anche nel nostro ristorante abbiamo un percorso vegetariano che si chiama Ortus e prevede cinque antipasti e un primo, sono tutti piatti visti in un’ottica di equilibrio tra verdure e proteine. Detto questo non lo paragonerei a un menù degustazione tradizionale".