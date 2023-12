Trafficava chili di stupefacenti. Verrà processato in abbreviato

Era stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Reggio in possesso di 8,5 chilogrammi di droga, fra cocaina e hashish.

Le manette per il 46enne albanese erano scattate l’8 maggio di quest’anno, da parte degli agenti della polizia, che lo avevano pizzicato durante un’indagine per traffico di droga.

I poliziotti – che stavano seguendo un connazionale spacciatore reggiano in trasferta a Bologna – lo avevano trovato nella sua casa di San Bartolomeno con quasi sei chili di cocaina, 2,6 chili di hashish e oltre 26 grammi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi di droga e a una somma in contanti di 9.290 euro. Nel bagagliaio della sua auto era stata stata trovata e sequestrata anche una revolver Taurus con matricola abrasa e con 50 cartucce. I due cittadini albanesi, accusati di traffico di droga dalla pozlizia, erano poi arrestati rispettivamente a Bologna e Reggio Emilia.

Il gip, a seguito dell’udienza di convalida, su richiesta del pubblico ministero, avava applicato per il 46enne la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

A fine settembre, in accoglimento della richiesta del difensore di fiducia dell’indagato, Domenico Noris Bucchi (nella foto), il giudice ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, dove si trova ancora recluso.

Lunedì, in tribunale a Reggio Emilia, si è svolta la prima udienza del processo davanti al giudice per le indagini preliminari. Il processo è stato poi rinviato a fine gennaio, data in cui si procederà al giudizio con il rito abbreviato.

b. s.