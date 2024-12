Traffico a Roncocesi: la sfida di Cavazzoli senza aree verdi

"In questo momento il principale problema è quello relativo al traffico, avendo chiuso la strada di Roncocesi", dice Marcello Campioli, residente nella frazione di Cavazzoli e rappresentante dell’associazione Circolo Arci Rondò.

Al netto del periodo transitorio dovuto alla costruzione della tangenziale: "La strada è comunque stata sempre trafficata, percorsa anche da mezzi pesanti, perché negli anni sono state realizzate aziende nella zona agricola".

Costruendo "qua e là" a Cavazzoli "non si è mai creato un vero e proprio borgo sociale". In paese "non c’è una piazza pubblica o un’area verde dove si possa fare passeggiare. Chi vuole fare due passi frequenta le ciclabili, che sono costruite ai lati delle strade. Non è il massimo".