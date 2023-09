Traffico di droga: 44enne finisce in carcere

Un uomo di 44 anni è stato portato in carcere dai carabinieri di Castellarano: faceva parte di un’associazione a delinquere dedita al traffico illecito di stupefacenti. Il 44enne, di origini albanesi, è stato indagato nell’ambito dell’operazione ‘Rexton 2016’. Al termine dell’attività di indagine il 31 gennaio 2018 si è data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 21 indagati, cittadini marocchini e albanesi tra cui il 44enne. Gli indagati erano tutti dediti all’importazione e al successivo smercio di sostanze stupefacenti a Bologna e in altre città dell’Emilia Romagna. L’ordine di custodia cautelare in carcere a carico del 44enne non era stato subito eseguito in quanto l’uomo si trovava detenuto in Germania per fatti analoghi.

Il 44enne, giunto in Italia nell’ottobre del 2020 da Monaco di Baviera a seguito di un mandato di arresto Europeo, era stato arrestato con l’accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Era stato poi accompagnato in carcere in cui era rimasto fino al 12 ottobre 2020 e poi scarcerato e sottoposto all’obbligo di dimora e misura del divieto di espatrio fino alla fine del processo. La sentenza è stata emessa il 21 luglio 2021 dal gip del tribunale di Bologna e confermata dalla sentenza nel giugno del 2022 della Corte d’Appello di Bologna, divenuta definitiva lo scorso 26 aprile. Il 44enne è stato riconosciuto colpevole dal tribunale di Bologna.

L’uomo dovrà espiare una pena residua di quattro anni, quattro mesi e ventotto giorni di reclusione in regime di detenzione carceraria. All’uomo è stata disposta la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato italiano a fine pena espiata. L’ufficio esecuzioni penali della Procura del tribunale di Bologna il 18 settembre ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Martedì pomeriggio i carabinieri di Castellarano, nel cui comune l’uomo risiede, hanno accompagnato il 44enne in carcere.

Matteo Barca