Traffico di droga, doppio blitz. Cocaina in centro e in stazione. Arrestati in due, i market in casa

Il contrasto al traffico di droga promosso dalla questura ha registrato nell’ultima settimana due arresti, eseguiti al culmine delle investigazioni promosse dalla squadra mobile, guidata dal dirigente Andrea Napoli. Le due distinte operazioni sono state coordinate dalla Procura, diretta da Calogero Gaetano Paci, e si sono concentrate tra la zona San Paolo e quella della stazione ferroviaria.

Un giovane di 25 anni di origine nigeriana, regolare sul territorio italiano, è stato arrestato lunedì mattina dalla polizia di Stato: nella sua abitazione in via Gramsci sono stati trovati 5 grammi abbondanti di cocaina suddivisa in 17 involucri e 4 grammi di anfetamina.

Gli agenti seguivano da tempo gli spostamenti del ragazzo: dagli esiti dell’attività investigativa, è emerso che la sua casa sarebbe diventata un punto di smistamento dello stupefacente. Dopo averlo fermato nella sua abitazione, gli uomini della squadra mobile hanno fatto una perquisizione domiciliare, a seguito della quale è stata trovata la sostanza nascosta dentro un deodorante roll-on, già confezionata per la cessione a terzi. Per lui è stato formulato il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio, nell’ipotesi più lieve. Il ragazzo, che ha un presente specifico datato 2020, è comparso mercoledì davanti al giudice Sarah Iusto per sottoporsi alla direttissima, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero aveva chiesto la misura cautelare del divieto di dimora. L’avvocato difensore Flavia Sandoni – sostituita in aula dall’avvocato Federica Cirilli – ha domandato che fosse rimesso in libertà e, in subordine, una misura piu leggera come l’obbligo di firma, alla luce del fatto che lui ha un domicilio. Il giudice ha convalidato l’arresto, ha applicato il divieto di dimora nel comune di Reggio, poi il legale ha chiesto un termine a difesa e la prosecuzione della direttissima è stata fissata in marzo.

Il secondo arresto, in flagranza, è scattato mercoledì pomeriggio nell’ambito dei consueti controlli antidroga. In questo caso un reggiano, 48 anni, è stato trovato nella sua casa in zona stazione ferroviaria: sarebbe stato colto mentre stava preparando dosi di cocaina da immettere sul mercato. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 26 grammi di cocaina pura (c’era un grammo abbondante di crack). L’uomo è comparso ieri mattina davanti al giudice Sarah Iusto per la direttissima, assistito dall’avvocato Alex Silvestri: il pubblico ministero ha chiesto l’obbligo di firma, il giudice non ha applicato misure cautelari. È stato chiesto un termine a difesa e la direttissima è stata rinviata al mese prossimo, quindi marzo.