Traffico di false residenze. Revocati i domiciliari all’ex messo comunale

Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Roberto Campari, 57enne ex messo comunale, indagato insieme ad altre 38 persone per un giro di false residenze ottenute su pagamento, per avere più facilmente il permesso di soggiorno. Dovrà presentarsi ogni giorno al comando di polizia locale a Reggio per ottemperare all’obbligo di firma. È la decisione del gip Dario De Luca che ieri ha emesso una nuova ordinanza concedendo una misura meno afflittiva come aveva chiesto l’avvocato difensore Ernesto D’Andrea. Nonostante "non vi sia alcuna ragione per ritenere attenuato il quadro indiziario", il pericolo di reiterazione e di ricaduta decade dal fatto che Campari non abbia più alcun ruolo pubblico in quanto si è dimesso dal Comune di Pietrasanta, l’ente dove si era trasferito dopo aver lavorato a Reggio.

Intanto emergono altri dettagli sull’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Maria Rita Pantani e condotta dalla polizia locale guidata dal comandante Stefano Poma. Campari si sarebbe avvalso di un pakistano, nel frattempo venuto a mancare, per tenere i contatti con gli immigrati. "Il pakistano comunicava al messo comunale il nome dello straniero interessato ad avere la residenza, poi i due si accordavano sull’indirizzo da dichiarare – ricostruisce la Procura –. Poi il piano seguiva due fasi: dapprima il pakistano organizzava l’incontro con l’immigrato, facendosi dare i documenti necessari per compilare il modulo di autodichiarazione da indirizzare al Comune, che veniva compilato e talvolta persino firmato dal pakistano stesso, e inviato tramite una mail che rimandava a un internet point reggiano, da lui abitualmente frequentato": il negozio si trova in piazzale Marconi e l’addetto risulta tra gli indagati. "Si è accertato che talvolta durante la consegna dei documenti avveniva lo scambio del denaro chiesto dal pakistano", intorno ai 700 euro a pratica, "espressamente destinato, quota parte, a Campari, che avrebbe garantito la positività dell’accertamento della residenza".

Per il 57enne si ravvisa la gravità indiziaria per diversi reati. In primis la corruzione: una donna ha confermato di non aver mai abitato in una casa, il cui indirizzo le fu indicato dal pakistano e dalla moglie, pagando 600 euro sul presupposto di ottenere il falso accertamento di residenza da Campari. Poi il falso: il gps fu installato sull’auto di servizio, che lo collocava altrove o registrava soste inferiori ai due minuti, risultate incompatibili con l’accertamento di residenza. Per Campari viene formulata anche l’ipotesi di peculato: tra il 24 aprile e il 12 giugno 2020, con l’auto di servizio del Comune, "per 60 ore e 53 minuti", è stato visto andare "in supermercati, bar, un negozio per animali (con cadenza quasi quotidiana), di articoli sanitari e materiale edile, frutta e verdura, telefonia, e centri sociali".

Alessandra Codeluppi