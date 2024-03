Traffico di residenze, indagini chiuse

La procura ha chiuso le indagini sul traffico illecito delle residenze nell’ambito della quale era stato arrestato Roberto Campari, ex messo comunale. Trascorsi i venti giorni canonici post avviso 415 bis, il pm Maria Rita Pantani potrà chiedere il rinvio a giudizio e sarà fissata l’udienza preliminare. L’inchiesta della polizia locale riguarda 39 indagati per un giro, dietro compenso, di false residenze date dietro pagamento a stranieri nella zona della stazione ferroviaria, al fine di agevolare l’ottenimento del permesso di soggiorno. L’uomo, difeso dall’avvocato Ernesto D’Andrea, deve rispondere di corruzione e anche di falso: il gps installato sull’auto di servizio lo collocava altrove o registrava soste inferiori ai due minuti, risultate incompatibili con gli accertamenti di residenza. Poi è formulata l’ipotesi di peculato: con l’auto di servizio del Comune, tra aprile e giugno 2020, andò per 61 ore in diversi negozi e centri sociali.

