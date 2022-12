"Traffico e rifiuti, San Donnino chiede rispetto"

Auto che sfrecciano ad alta velocità, rifiuti spesso lasciati in strada accanto ai cassonetti e la mancanza di una pista ciclopedonale sono alcuni dei problemi di San Donnino segnalati da Barbara Bizzarri, presidente del consiglio di frazione di San Donnino in cui operano anche Giulia Zannoni, Silvia Iaccheri e Anastasia Moretto.

Bizzarri, è soddisfatta delle vostre attività?

"Siamo contente del nostro consiglio, formato solamente da donne. Convergiamo sugli stessi temi e siamo sempre disponibili a raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ringraziamo il Comune per averci dato la possibilità di ascoltarci e di intervenire".

Quali sono le problematiche di San Donnino?

"Il principale era il rischio di esondazioni e allagamenti che si sono verificate nel passato, criticità risolte da un lato con la costruzione del nuovo ponte sul torrente Tresinaro e dall’altro con il ripristino e pulizia della fitta rete di fossi per evitare altri allagamenti. Siamo però preoccupati per l’alta velocità delle auto in transito in via Franceschini dove si sta cercando di arginarla e grazie all’esecuzione del nuovo ponte è stata realizzata una prima rotonda all’altezza dell’ingresso di Villa Spalletti. Sarà costruita una seconda rotatoria all’incrocio di via Case Secchia e un dosso allungato all’incrocio di via Franceschini con direzione di Arceto. Auspichiamo nel 2023 il completamento del rifacimento del manto stradale in via Franceschini perché ci sono molte buche ed è pericoloso per pedoni e veicoli. Siamo inoltre molto dispiaciuti per l’inciviltà degli abitanti dei comuni vicini in cui è attivo il porta a porta per lo smaltimento dei rifiuti: raggiungono San Donnino per gettare i loro rifiuti nei nostri cassonetti. Spesso ci sono persone di altri paesi che abbandonano i rifiuti perfino davanti ai contenitori pieni".

Quali sono le vostre richieste all’amministrazione?

"E’ già conoscenza delle questioni rifiuti e viabilità. L’unica richiesta è la possibilità della creazione di una ciclabile con pedonale in quanto San Donnino è sprovvisto di marciapiedi". In futuro sono previsti incontri con il Comune?

"Per il momento non sono stati programmati altri incontri. In ogni caso per qualsiasi situazione possiamo contattare direttamente il sindaco o altri membri dell’amministrazione per cercare di individuare le soluzioni". Matteo Barca