Traffico in tilt in autostrada

Evidenti disagi alla viabilità, ieri mattina presto, sulla corsia nord dell’Autobrennero, in uno dei fine settimana di maggior intensità di traffico, con migliaia di vacanzieri in viaggio verso i luoghi di villeggiatura. Si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante nel tratto compreso tra il casello di Reggiolo-Rolo e quello di Pegognaga, nel Mantovano. Sono stati mobilitati i soccorsi, con intervento dell’ambulanza della Croce rossa reggiolese. Per fortuna non sembrano esserci conseguenze di rilievo per le persone, ma si sono formate lunghe code, fino a 4-5 chilometri, con disagi alla circolazione in direzione nord, durati per parte della mattina. Per gli accertamenti sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Disagi anche in corsia sud, verso Carpi, a causa del traffico intenso.