Tragedia a Reggiolo, uomo si toglie la vita dopo lite domestica, indagini in corso

Un uomo si è tolto la vita nel tardo pomeriggio di ieri con un’arma da fuoco. È accaduto in un quartiere del centro di Reggiolo. L’episodio si sarebbe verificato dopo una lite domestica con la moglie, ma forse alla base potrebbero esserci di salute. Sono arrivati subito i carabinieri, con tre equipaggi, dopo che erano stati segnalati degli spari. Si è subito appurato che si trattava di un gesto estremo. Sono arrivati anche i soccorsi sanitari, con l’ambulanza della Croce rossa locale e l’automedica, con il personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Gli accertamenti sono proseguiti anche con i carabinieri del nucleo operativo, per i rilievi scientifici sull’arma e sui bossoli rinvenuti nell’abitazione. In serata sarebbe stata confermata la tesi del gesto estremo, con il corpo che risulta essere stato messo a disposizione dei familiari.