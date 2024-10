Tragedia alla Toyota: è sciopero: "Basta silenzio, serve sicurezza"

"È inaccettabile che nel 2024 si muoia ancora sul lavoro per carenza di prevenzione".

I segretari dei sindacati di Reggio Simone Vecchi (Fiom Cgil), Alessandro Bonfatti (Fim Cisl) e Jacopo Scialla (Uilm Uil) spiegano così le ragioni per cui, dopo l’incidente di mercoledì alla Toyota di Bologna (due morti e undici feriti) oggi anche gli operai metalmeccanici reggiani saranno in sciopero per le ultime due ore del turno. "Lo sciopero è necessario per rompere la cappa di silenzio che circonda i problemi di sicurezza sul lavoro – tuonano i segretari –. Se ne parla ancora troppo poco, e si fa ancora meno. Lo dimostra anche il fatto che nella trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale abbiamo finora avuto risposte insufficienti sulla prevenzione da parte di Federmeccanica".

"Da anni vediamo crescere i profitti delle imprese metalmeccaniche – continuano – profitti che andrebbero investiti in prevenzione, miglioramenti tecnologici per la sicurezza, formazione per i lavoratori. Se si muore sul lavoro, significa che la ricchezza prodotta dall’impegno dei metalmeccanici finisce troppo spesso in dividendi. Non c’è più tempo da perdere: occorrono investimenti sulla salute".