Tragedia ferroviaria a Rubiera: il macchinista Guglielmo Maiello muore a 57 anni

Parla tra le lacrime, sfogando il dolore che sta lacerando la sua famiglia colpita mercoledì sera da un lutto improvviso. Antonietta è la sorella di Guglielmo Maiello, il macchinista morto a Rubiera dopo essere stato urtato da un treno diretto a Piacenza, proprio dove sarebbe dovuto ritornare lui, dopo il turno di lavoro, nella sua Pontenure, dove viveva con la moglie Monica Faggion e le figlie Luisa, 28 anni, insegnante in cerca di stabilizzazione, e Giulia, di 23, studentessa universitaria.

"Non si può morire a 57 anni nella ferrovia che hai servito con il lavoro per il quale hai dato la vita", dice piangendo Antonietta Maiello, dirigente scolastica di Napoli. Avvertiti della scomparsa di Guglielmo, lei e il fratello Giacomo Maiello, medico, sono partiti dalla città partenopea e accorsi a Pontenure straziati dalla sofferenza. Oltre a loro, in queste ore i nipoti della vittima, cioè i figli di Antonietta e di Giacomo, e altri parenti hanno fatto il triste viaggio verso l’Emilia.

"Da buon napoletano, era uno zio giocherellone e molto presente". Ai ricordi ora si mescolano gli interrogativi: "Abbiamo iniziato questa mattina (ieri, ndr) a leggere i giornali, per cercare di capire. Ancora non sappiamo ciò che è accaduto: sulla dinamica non ci hanno detto nulla. È presto per parlare di eventuali responsabilità: ora lasciamo lavorare la magistratura".

Ciò che appare assodato, intanto, è che l’uomo aveva appena finito il turno di lavoro: "Mia cognata Monica dice che lui doveva smettere intorno alle 20 e che con il suo collega si stava incamminando per tornare indietro, perché poi Guglielmo sarebbe dovuto ritornare a casa. Ma poi si è fatto tardi e lei si è preoccupata perché Guglielmo non rientrava... " La donna racconta la vita del fratello, fatta di tanto impegno per costruirsi una stabilità nelle nostre terre: "Lui entrò nelle ferrovie a 18 anni, dopo aver lasciato Napoli. Si trasferì a Chivasso (Torino) dove operò nel Genio ferrovieri nel periodo del servizio militare. Poi conobbe la moglie Monica con la quale decise di rimanere nel Nord Italia e di stabilirsi a Pontenure dove sono cresciute le sue figlie".

Gli mancava poco alla pensione: "Iniziò giovanissimo, avrebbe dovuto aspettare solo 3-4 anni". Qual era l’approccio sul lavoro della vittima? "Lo posso gridare al vento: Guglielmo era molto ligio al dovere, precisissimo e attento alla sicurezza su tutti i fronti – lo descrive la sorella –. Valori che ha sempre inculcato a tutti noi, comprese le figlie con le quali si raccomandava sempre che fossero attente durante i viaggi in treno. Siamo rimasti allibiti per quanto gli è accaduto".

Mercitalia, nella giornata di ieri, ha contattato la famiglia della vittima per offrire cordoglio e supporto. E ha avviato un’indagine interna per chiarire la dinamica della tragedia.