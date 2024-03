"Tragedia figlia della riforma". Fials attacca l’assessore alla Sanità

"Che la “riforma Donini” del sistema Emergenza-Urgenza fosse una clamorosa bestialità, la Fials Emilia-Romagna lo va urlando ai quattro venti da quando è nata". Giuseppina Parente, sub commissario di Fials, mette al centro del mirino la Regione dopo l’episodio tragico accaduto a Motecchio lunedì notte, quando una donna indiana incinta è morta davanti all’atrio dell’ospedale Franchini, chiuso a quell’ora. "Una riforma messa in atto da un assessore che ha sperperato milioni di euro per pagare i “mercenari del sistema sanitario regionale” – definisce la Fials i cosiddetti medici a gettone forniti da varie cooperative italiane per compensare l’endemica carena di camici bianchi nei reparti pubblici – anziché aumentare gli stipendi a medici e infermieri strutturati, in maniera tale da incentivare e rendere appetibili ai professionisti le strutture sanitarie emiliano-romagnole, invece di spingerli a fuggire verso le strutture private; la nascita dei CAU, di cui si fa tanto vanto, che doveva alleggerire le code e le attese nei Pronto Soccorso, mentre ciò che sta accadendo è esattamente il contrario, il trasferimento delle auto mediche sempre a distanze maggiori, lasciando scoperti territori sempre più vasti. E qui mi fermo perché da qui è nata la tragedia che si è consumata a Montecchio il 12 marzo. Se le riforme vengono presentate ai cittadini come innovative, come io ho potuto sentire, sia ad opera della direttrice generale dell’azienda USL, che dall’assessore in persona, senza spiegare bene alla popolazione a cosa realmente si va incontro, questi sono i risultati. Ci vuole maggiore onestà intellettuale, bisogna avere il coraggio di dire” abbiamo speso male i soldi e adesso dobbiamo tagliare servizi essenziali come i Pronto Soccorso”".