Tragedia in Val Rendena. Caduta fatale lungo il sentiero. Muore a 63 anni, era con il figlio

Una gita in montagna si è trasformata in tragedia ieri pomeriggio lungo il Sentiero dell’Orso, uno dei percorsi più conosciuti della Val Rendena in Trentino Alto Adige, non lontano da Madonna di Campiglio. A perdere la vita è stata Paola Casalboni, 63 anni, originaria di Reggio Emilia ma da tempo residente a Rimini. La donna si trovava in compagnia del figlio quando, poco dopo le 14, mentre affrontava il tratto che da Madonna di Campiglio porta verso Malga Vallesinella Alta, avrebbe perso l’equilibrio.

Un passo falso, forse dovuto a una distrazione o al terreno reso insidioso, l’ha fatta precipitare per circa 150 metri di dislivello, lungo un canalone scosceso, fino al sentiero parallelo che corre più in basso. Una caduta nel vuoto che si è arrestata solamente al contatto con il terreno sottostante e che purtroppo per l’escursionista si è rivelata fatale. Il figlio ha assistito all’intera scena senza poter intervenire e ha immediatamente dato l’allarme al Numero Unico per le Emergenze. È arrivata anche una seconda segnalazione da parte di alcuni escursionisti che percorrevano il tracciato sottostante e che si sono imbattuti nel corpo della donna, immobile e gravemente ferito.

In pochi minuti la macchina dei soccorsi si è messa in moto: sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Madonna di Campiglio, mentre da Trento si è levato in volo l’elicottero d’emergenza. Il personale sanitario, calato con il verricello insieme a un tecnico di elisoccorso, ha tentato disperatamente di rianimarla. I sanitari hanno cercato in ogni modo possibile di salvare la vita della 63enne riminese, ma ogni tentativo è risultato vano: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali e non le hanno lasciato scampo. Il medico a bordo dell’elisoccorso non ha potuto far altro che constatare il decesso della 63enne.

Le manovre si sono protratte a lungo, ma le ferite riportate nella rovinosa caduta erano troppo gravi: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Accanto ai soccorritori erano presenti anche i carabinieri della stazione di Madonna di Campiglio, che hanno raccolto le testimonianze e informato l’autorità giudiziaria. Ai militari il compito di accertare con precisione l’esatta dinamica del tragico incidente costato la vita alla riminese. Una volta ottenuto il nulla osta per la rimozione della salma, il corpo della 63enne è stato recuperato e trasportato a valle dall’elicottero.

