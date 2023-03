Tragedia Renon Il gestore chiede l’abbreviato

Il gestore dell’impianto sciistico del Corno del Renon, in Trentino, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. È lo sviluppo emerso ieri per il 76enne Siegfred Wolfsgruber, accusato di omicidio colposo per le morti di una bambina reggiana e di sua madre. Sulle piste innevate in provincia di Bolzano, il 4 gennaio 2019, avvenne una tragedia che sconvolse la nostra città: la piccola Emili Formisano, di 8 anni, perse la vita sul colpo schiantandosi contro un albero con lo slittino, a bordo del quale c’era anche la mamma Renata Dyakowska, 38 anni, venuta a mancare dopo quaranta giorni di ricovero. Al Renon la donna e la figlia imboccarono una ‘pista nera’, proibita a chi usa lo slittino. La Procura di Bolzano contesta a Wolfsgruber l’adeguatezza della cartellonistica e omissioni nell’uso di strumenti di protezione. Sono cinque i parenti costituiti parte civile, tutelati dagli avvocati Liborio Cataliotti e Silvia Zandaval. In passato, durante le indagini preliminari, si era svolta una perizia nel contraddittorio delle parti, il cui esito è dunque già cristallizzato come prova. L’esperto nominato dal tribunale di Bolzano aveva analizzato l’assetto dell’impianto, rilevando presunte anomalie. Le due piste, la percorribile e la vietata, non erano state separate entro il primo centinaio di metri. Il divieto di imboccare la pista nera era indicato solo in tedesco - ma non in italiano - e il pittogramma, cioè il disegno stilizzato, era molto piccolo. E poi mancava una barriera di protezione. Intanto anche la difesa del gestore, affidata agli avvocati Paride D’Abbiero e Andreas Agethle, ha promosso accertamenti di propria iniziativa. Ieri, durante l’udienza preliminare, i legami hanno depositato una perizia cinematica, cioè una ricostruzione dell’incidente. Si è approfondito sul piano tecnico-scientifico un aspetto che rilevò lo stesso perito del tribunale, cioè l’impossibilità che le due vittime arrivassero da inizio a fine pista senza interruzioni. La perizia è stata corredata da tre testimonianze di persone che dopo la tragedia avrebbero sentito Formisano dire che lui aveva suggerito alla moglie di non imboccare il percorso. Va sottolineato che a Wolfsgruber è addebitata la cooperazione colposa, legata al comportamento della madre morta. Il marito e padre delle vittime era stato indagato e poi archiviato proprio perché disse alla moglie di non scendere con lo slittino.

Alessandra Codeluppi