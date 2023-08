Tragedia sulla Cispadana Neonato morto dopo lo schianto Aperta un’indagine per omicidio

di Antonio Lecci

Si aggrava il bilancio dell’incidente dell’altro pomeriggio a Codisotto di Luzzara. Nella tarda serata di lunedì, a poche ore dallo schianto sulla Cispadana, il cuoricino del piccolo Salvatore ha cessato di battere. Troppo gravi le ferite alla testa riportate dal neonato di sei mesi, trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dove si è tentato di far fronte al devastante trauma cranico provocato dallo scontro tra due auto.

Restano gravi le condizioni della madre, M.I., 24 anni, e del conducente dell’altra auto, una Citroen, un nordafricano 24enne residente a Guastalla, entrambi ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Poma di Mantova, pur se non sembrano essere in pericolo di vita. Contusioni da poco per un bimbo di quasi quattro anni, cugino della vittima, che era pure lui sulla Fiat Panda guidata dallo zio, P.I., 24 anni, rimasto illeso.

È stato quest’ultimo a seguire il figlio in elicottero, nel "viaggio della speranza" verso il Maggiore. Ottenuti tutti i dati formali delle persone coinvolte nello schianto, con relativi referti sanitari, gli agenti del reparto infortunistica della polizia locale della Bassa hanno intensificato gli accertamenti. I veicoli coinvolti nello scontro sono stati posti sotto sequestro, per eventuali valutazioni tecniche e per possibili perizie.

Dai primi accertamenti, sembra che sia stata la Panda a trovarsi sulla corsia opposta, nel punto dove stava sopraggiungendo la Citroen del 24enne di origine straniera, che era diretto verso Sud, probabilmente in rientro verso casa. Al momento, come da prassi, dalla Procura della Repubblica è stato aperto un fascicolo d’indagine per omicidio stradale. E sono in corso accertamenti per verificare il corretto utilizzo degli appositi seggiolini per i bambini - che erano entrambi presenti nell’autovettura - e soprattutto se erano legati in modo adeguato. È necessario capire se i traumi riportati dal piccolo Salvatore possano essere ricondotti o meno a carenze di sicurezza. Oppure se si è trattato di una situazione inevitabile. Gli agenti della polizia locale stanno esaminando ogni elemento utile a chiarire ogni dubbio.

Il bambino era in auto con i genitori e il cuginetto più grande. La famiglia risiede a Napoli e pare che fosse al Nord per una vacanza, per far visita ad alcuni parenti che abitano in provincia di Parma. All’ora di pranzo la famiglia era partita per raggiungere la zona tra Mantova e Verona, per incontrare altri parenti che riedono in quelle zone. Ma a Codisotto, al confine tra Luzzara e la provincia lombarda, si è verificato lo schianto tremendo tra le due auto. Il corpicino del neonato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sul posto, oltre all’elisoccorso, anche le ambulanze della Croce rossa di Guastalla e di Suzzara, l’automedica della Bassa, i vigili del fuoco, la polizia locale. Il sindaco luzzarese, Elisabetta Sottili, ha espresso il cordoglio della comunità locale per quanto accaduto.