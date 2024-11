Tragico incidente in bici. Morto pensionato 70enne

di Francesca Chilloni

Non ce l’ha fatta Mauro Ghielmi (foto a destra), il pensionato di 70 anni rimasto vittima di un incidente stradale, mentre lo scorso mercoledì mattina stava facendo un giro in sella alla sua bici da corsa tra i comuni di San Polo e Bibbiano. Un passante lo aveva trovato privo di conoscenza riverso a terra in via San Filippo, a poca distanza dal passaggio a livello della Reggio-Ciano, alla Fossa (comune di Bibbiano, foto in basso). In un primo momento le indagini delle forze dell’ordine vertevano verso l’ipotesi di uno scontro tra la bici di Ghielmi e un’auto, a quel punto pirata dal momento che l’uomo è stato trovato solo lungo la strada. Ulteriori accertamenti hanno però portato gli inquirenti a escludere questa dinamica: molto probabilmente Ghielmi è stato vittima di un malore, che lo ha fatto rovinare a terra sull’asfalto. Trasportato d’urgenza al Maggiore di Parma con l’eliambulanza, quando il 70enne è arrivato nel Reparto di Rianimazione era già in condizioni critiche e i medici ieri mattina ne hanno ufficialmente decretato il decesso.

Ghielmi, nato a Vezzano nel gennaio del 1954, aveva trascorso la sua vita professionale come tecnico del Crpa (Centro ricerche produzioni animali) di Reggio, svolgendo anche funzioni organizzative.

Era andato in pensione nel 2018, dedicandosi poi alla famiglia e alla sua grandissima passione di sempre: la bicicletta. Era stato tra l’altro con un gruppo di amici tra i fondatori dell’Associazione Ciclistica Sampolese, nata ufficialmente il 18 dicembre 1992, cresciuta negli anni fino a "sdoppiarsi" grazie al gruppo Mtb, ed animatrice di tantissimi eventi sportivi, sociali e di solidarietà in Val d’Enza. Diverse le manifestazioni legate anche all’attività della parrocchia.

"Era un papà meraviglioso, che mi è sempre stato vicino e mi ha trasmesso tutti i valori di cui vado fiera - spiega singhiozzando la figlia Veronica - Era un uomo riservato, ma molto disponibile con gli amici. Amava la compagnia e, soprattutto, stare in famiglia e curare la sua casa".

Ghielmi, oltre alla figlia (insegnante all’asilo Fism San Giuseppe di Ciano e neo-mamma), lascia la moglie Patrizia Cobianchi (sposata 42 anni fa).