Tragico incidente sull’Autosole . Scende dal Doblò in mezzo alla A1. Muore travolto da un tir ‘pirata’

Un 32enne è morto dopo essere stato investito da un tir ‘pirata’. La tragedia è avvenuta ieri poco dopo le 17,15, in autostrada sulla A1 all’altezza del chilometro 135 in direzione Sud verso Bologna, poco prima del casello di Reggio.

La giovane vittima – Alessandro Ciavaglia, residente a Gualdo Tadino (Perugia) – si trovava a bordo di un Fiat Doblò, dove viaggiava insieme alla famiglia. E stando a quanto ricostruito finora dalla Polstrada, all’improvviso è sceso dal veicolo che in quel momento si trovava sulla corsia centrale. E qui è stato travolto da un grosso autocarro che sopraggiungeva.

Un impatto tremendo, che si è rivelato purtroppo fatale. Il camionista non si è fermato, continuando la sua marcia. E ora è ricercato dalle forze dell’ordine su tutta l’Autosole e gli altri tratti autostradali. Stando a ieri sera, al momento della chiusura di stampa del nostro giornale, ancora non era stato rintracciato.

Immediata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto ambulanza, automedica e pure l’elisoccorso decollato dall’ospedale Maggiore di Parma, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto, oltre alla polizia stradale di Reggio e Modena (a quest’ultimo distretto è passata la titolarità – per competenza – delle indagini), anche i vigili del fuoco del comando di via della Canalina. La dinamica al momento appare piuttosto ‘strana’. Per questo gli inquirenti – coordinati dal sostituto procuratore di turno Maria Rita Pantani, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale, al momento a carico di ignoti – stanno cercando di fare luce sull’accaduto.

Per ora non si esclude alcuna ipotesi, dall’incidente al malore fino al gesto estremo che pare quello più plausibile stando ai primi accertamenti. Resta da capire innanzitutto come mai il 32enne sia sceso dalla vettura e cosa possa essere capitato all’interno dell’abitacolo, forse una discussione o un litigio che potrebbe averlo portato al presumibile gesto. Anche per questo e per escludere l’istigazione al suicidio, il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo. Il giovane viveva da alcuni anni in Svizzera e proprio ieri i parenti erano andati a prenderlo per portarlo a casa, in Umbria. La salma ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stata già trasferita all’istituto di medicina legale di Modena dove verrà eseguito l’esame nei prossimi giorni.

Da accertare pure se il camionista si sia accorto dell’urto. Stando ai primi rilievi, sembrerebbe che fosse impossibile per il mezzo pesante evitare l’impatto.

Sotto sequestro anche il Doblò sul quale verranno fatti altri accertamenti da parte degli investigatori.