Tragicomicità della guerra a Palazzo Bentivoglio

Oggi alle 18 al Salone dei Giganti di Palazzo Bentivoglio, di recente riaperto dopo una profonda opera di ristrutturazione, viene proposto "Liberate i Giganti! La tragicomicità della guerra. Dalla Gerusalemme liberata del Tasso ai nostri giorni", uno spettacolo di storie lette, dette, fatte per celebrare il restauro del salone, con protagonisti Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini, accompagnati dalle musiche dal vivo di Federico Squassabia.

Lo spettacolo è stato commissionato appositamente per celebrare il recente restauro degli affreschi del Salone dei Giganti. Una nuova vita di questo prezioso spazio culturale, grazie anche all’inserimento dell’impianto di riscaldamento e condizionamento, al nuovo impianto di illuminazione e alla realizzazione di un pavimento in parquet.

Il salone fu affrescato da Pier Francesco Battistelli, pittore ferrarese, con i suoi collaboratori. La struttura decorativa risente delle influenze della scuola dei Carracci e del Guercino.

Proprio a partire dai personaggi e dagli episodi del poema cavalleresco di Torquato Tasso, lo spettacolo "Liberate di Giganti!" cerca di "raccontare fiabe e favole senza macigni sul cuore, precipitando dall’alto. Storie italiane profumate di vari dialetti. Città visibili e invisibili. Gerusalemme liberate. Storie di re in ascolto. Storie di lune e di pozzi. Voli e illusioni, tigri e tacchini", alternando toni leggeri a quelli forti e impegnativi, con letture da Torquato Tasso, Achille Campanile, Stefano Benni, Italo Calvino, Tonino Guerra, Trilussa, Lino Pedretti e Guido Volpiano.

Ingresso libero.

Antonio Lecci