Tragitti casa-lavoro. I mobility manager: "Bisogna ridurre l’uso dei mezzi privati"

Mercoledì al Tecnopolo il confronto fra i manager delle aziende e l’Amministrazione ha portato a consolidare una rete di Mobility Management nel territorio e a uno scambio di idee per co-progettare interventi nel Piano di Mobility Management d’Area del Comune.

Sono emersi i risultati delle prime attività dei Piani degli Spostamenti Casa Lavoro (Pscl), dopo la relazione di Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità sostenibile, e l’apertura lavori di Paolo Gandolfi, dirigente di Mobilità urbana.

"Gli scambi avuti a porte chiuse ci offrono l’opportunità di riflettere insieme sulle modalità per rendere più fruibili e sostenibili gli spostamenti casa-lavoro, centrali nella vita quotidiana dei cittadini – apre l’assessora –. Abbiamo raccolto dati importanti, azioni coordinate e condivise. Questo ci consente non solo di ridurre l’uso dell’auto privata, ma anche di utilizzare alternative che siano efficienti, nell’ottica di ridurre traffico e inquinamento, come può essere la mobilità ciclabile oppure condivisioni dei mezzi".

Certo, occorre fare di più, prosegue Bonvicini, affinché il Mobility management non sia solo un adempimento normativo, ma uno strumento utile e necessario per governare la mobilità della nostra città, e renderla meno impattante. La sfida dei dati e la rete aziendale Il Mobility Management è uno strumento nazionale che si propone come obiettivo principale favorire mezzi di trasporto a minore impatto, come la bicicletta, i mezzi pubblici e il car-pooling, rispetto all’automobile privata, per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola.

I dati presentati al Tecnopolo ne confermano l’urgenza: l’analisi della ripartizione modale a Reggio evidenzia che l’uso dell’auto si attesta ancora al 77,6% , con la bicicletta al 9,4% e il trasporto pubblico locale al 4,0%. Questo contesto, dominato dal mezzo privato, è alimentato dai grandi flussi casa-lavoro che interessano Reggio.

L’analisi della domanda ha rivelato che le zone interne (in particolare la cintura sud) sono poli residenziali chiave, ma anche comuni limitrofi come Scandiano, Albinea e Quattro Castella contribuiscono in modo significativo al pendolarismo quotidiano verso il capoluogo.

La figura del mobility manager aziendale, istituito per legge, designa un responsabile della mobilità in impresa, che ha il ruolo di ottimizzare gli spostamenti del personale. Lo scopo è ridurre l’uso dell’auto privata ed equilibrare impatto e orari dei dipendenti su strada. Attualmente la rete dei mobility manager aziendali reggiani è composta da più di 50 professionisti, che hanno analizzato 55 imprese, interessando oltre 15mila dipendenti.

Grazie alla piattaforma messa a disposizione dal Comune sono stati redatti 29 piani per gli spostamenti casa lavoro. Imprese e pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti ubicate in Comuni che superano i 50mila abitanti sono tenute ad adottare un Pslc. La normativa prevede inoltre, nei Comuni, la nomina di un mobility manager d’Area, che collabora con i responsabili nella ricerca di soluzioni migliori nei pacchetti integrati.

Oltre l’Auto Elettrica: La Mobilità Modale L’incontro mira a favorire un cambiamento culturale in direzione di una mobilità attiva e del trasporto pubblico. I relatori hanno sottolineato che "non si deve cadere nell’equivoco del marketing: ’La tua mobilità sostenibile’ è lo slogan usato dalle case che promuovono l’acquisto di auto elettriche. Non è così. La mobilità sostenibile è soprattutto quella modale, dei cittadini, che passa per la riduzione dell’uso del mezzo privato in favore di alternative come la bicicletta e i mezzi pubblici. Distinzione centrale per orientare le politiche pubbliche".