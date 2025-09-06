Trail della Pietra, boom di iscritti: "È record"

"Per noi è l’apoteosi, siamo orgogliosissimi del lavoro svolto e di come il Trail della Pietra sia cresciuto. Dalla prima gara nel 2015 non abbiamo mai avuto così tanti atleti". Andrea Gabrielli, uno degli organizzatori, non nasconde l’entusiasmo nel presentare la nuova edizione della manifestazione sportiva che torna domani a Castelnovo Monti. L’evento, diventato ormai una tappa fissa per gli appassionati di corsa in montagna, quest’anno porta con sé una novità: il percorso più lungo diventa una vera e propria Marathon da 42 km, un tracciato tosto e tecnico che metterà alla prova gambe, cuore e testa. Nei giorni scorsi sono stati ripuliti e sistemati oltre 45 km di sentieri con un obiettivo preciso: offrire ai partecipanti un’esperienza indimenticabile, in condizioni ottimali per correre e ammirare lo spettacolo della Pietra.

"Quest’anno abbiamo avuto un grandissimo coinvolgimento di atleti – racconta Gabrielli –. Abbiamo raggiunto le 600 persone (record di sempre) e poi chiuso le iscrizioni, con tanti volti nuovi e diversi stranieri. È stato il frutto dell’impegno che portiamo avanti da ottobre dell’anno scorso, con un gruppo di 9 persone che lavora tutto l’anno per arrivare a questo risultato".

Il Trail propone i tradizionali percorsi intitolati alle cantiche della Divina Commedia, un omaggio quasi inevitabile parlando della Pietra di Bismantova, citata da Dante nella sua opera. I concorrenti potranno scegliere tra ’Paradiso’, 13,7 km con 700 metri di dislivello positivo; ’Purgatorio’, 23 km con 1.200 metri di dislivello; e ’Inferno Marathon’, 42 km con 2.200 metri di dislivello positivo. A questi si aggiungono la camminata non competitiva di 8 km e 300 metri di dislivello positivo, e il minitrail per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni, con percorsi tra i 250 e i 1.500 metri. "La partecipazione più alta l’abbiamo registrata nella distanza media, la 23 chilometri, con oltre 250 partecipanti – sottolinea Gabrielli – . Per il minitrail puntiamo a 60-70 bambini, un modo per avvicinare i più giovani al trail running. Abbiamo deciso di bloccare le iscrizioni per garantire un servizio di qualità: potevamo andare oltre, ma non volevamo rischiare di compromettere l’esperienza di chi partecipa".

Il villaggio gara sarà allestito al Centro Don Bosco. Accanto alle competizioni, stand ed espositori animeranno l’area con servizi dedicati, dall’assistenza tecnica al ristoro, fino al punto birra in omaggio per gli atleti, il tutto in collaborazione con il Tirol Fest.

"Per noi è fondamentale promuovere la bellezza dell’Appennino e offrire un’occasione di turismo sportivo – conclude Gabrielli –. Il bello di gare come questa è che accanto agli atleti di livello ci sono anche tanti appassionati e famiglie che vogliono vivere un’esperienza immersi nella natura. I ragazzi vedono i più forti e iniziano a sognare, ed è così che nasce la passione. Per il futuro ci poniamo l’obiettivo di arrivare a 800 iscritti e magari introdurre nuove distanze, oltre a lavorare al progetto di un circuito del Parco nazionale dell’Appennino che unisca più gare. Ci auguriamo che il Trail della Pietra venga ricordato come un grande evento, all’altezza del nostro territorio".