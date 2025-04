Trail running Istria, Camilla Rizzardi in argento. Il sindaco: "Orgoglio del nostro Appennino"

Argento al trail running di Istria all’atleta Camilla Rizzardi (in foto, l’ultima a destra), originaria di Ramiseto nel comune di Ventasso. Un risultato strepitoso che esalta l’intera comunità sportiva oltre all’amministrazione comunale locale. Entusiasta il sindaco Enrico Ferretti, uomo di sport, afferma: "Voglio esprimere un grande applauso e un profondo senso di orgoglio per lo straordinario risultato ottenuto da Camilla Rizzardi al trail running Istria 100 by UTMB".

"Conquistare un argento mondiale in una gara così impegnativa e prestigiosa, non è solo un traguardo sportivo – precisa – è anche la dimostrazione di cosa significa vivere la montagna, rispettarla, trarne forza".

"Camilla, con la sua determinazione, la sua costanza e il suo sorriso, è l’esempio perfetto di quei valori veri e profondi che appartengono alla nostra gente dell’Appennino – prosegue il primo cittadino – . Questa medaglia profuma di bosco, di sentieri battuti all’alba, di fatica affrontata senza mai perdere la passione. Ed è anche un messaggio forte: il nostro territorio, con la sua natura incontaminata e la sua accoglienza autentica, può diventare sempre di più una meta attrattiva".

Soprattutto per coloro che amano lo sport, la libertà e la bellezza della natura incontaminata. Camilla è un’ambasciatrice dell’Appennino reggiano nel mondo. Il suo successo è la dimostrazione che, partendo anche da un paese dell’Appennino come Ramiseto, chiunque può raggiungere risultati straordinari mantenendo orgogliosamente il legame con le proprie radici.

