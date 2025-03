"Tramvia, il Governo dimostri la sua volontà"

"Il tram Rivalta-Mancasale può rappresentare una svolta epocale per la mobilità della nostra città". Il consigliere regionale reggiano in quota Avs, Paolo Burani, commenta così la ‘benedizione’ sul Carlino nei giorni scorsi da parte dell’assessora regionale Irene Priolo del progetto ’tramvia’. "Un progetto che come Europa Verde abbiamo fortemente voluto nel mio periodo in sala del Tricolore e continuerò a sostenerlo in consiglio regionale. Insieme all’assessora comunale Carlotta Bonvicini cercheremo di mettere in campo tutte le azioni per concretizzare questa opportunità". Infine: "Il progetto sarà un banco di prova anche per testare le intenzioni di Governo e Ministero. Abbiamo visto che sulla diga hanno imposto un’accelerazione, forzando l’arrivo di un commissario, per evidenti interessi elettorali del ministro Salvini. Dimostreranno la stessa solerzia e volontà anche per quest’opera fondamentale? Li aspettiamo al varco".