Transcoop affianca Ana Maria Vitelaru

La reggiana Ana Maria Vitelaru – campionessa di handbike, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi e fresca vincitrice di argento e bronzo ai Mondiali 2025 nelle specialità strada e cronometro – ha siglato un accordo di collaborazione con Transcoop, il gigante reggiano dei trasporti, 250 imprese associate.

"Questa collaborazione – annuncia l’azienda – va oltre la semplice sponsorizzazione: rappresenta un impegno concreto verso lo sport e i valori che animano il nostro progetto aziendale InclusivT, nato per promuovere una cultura inclusiva, la parità di genere e il sostegno alle categorie più fragili".

Il legame con Ana, a cui da giovanissima furono amputate entrambe le gambe dopo un incidente ferroviario, è nato in modo speciale: tutto è partito dal suo intervento durante un nostro evento al Tecnopolo di Reggio Emilia, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2025. In quell’occasione, il racconto della sua storia personale e sportiva ha colpito dritto al cuore tutti i presenti, lasciando un segno indelebile.

"Da lì – dicono da Transcoop – è nata l’idea: sostenere il suo percorso come simbolo di resilienza e determinazione, perfettamente in linea con la nostra visione. Per noi, ogni forma di diversità è un’opportunità: un punto di vista nuovo, stimolante e sempre occasione di crescita – individuale e aziendale. È proprio su questa idea che si fondano i nostri valori, dove sostenibilità sociale ed equità non sono solo belle parole, ma veri e propri pilastri strategici. Da questo 2025 inizia quindi una nuova e bellissima avventura insieme ad Ana, che ci vedrà al suo fianco fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Come Transcoop, anche Ana è guidata da una cosa sola: la passione".

Quello di Los Angeles sarà per la 42enne Ana Maria il terzo appuntamento coi cinque cerchi dopo le Olimpiadi di Tokyo e di Parigi.